"متسيط على الفاضي".. نجم الزمالك يعلق على تصريحاته عن إمام عاشور





كشف وائل القباني نجم الزمالك السابق، حقيقة تصريحاته ضد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، التي أثارت الجدل حول حديث الإعلام عنه.

قال وائل القباني، خلال تصريحات تلفزيوني، أنه لم يسيء إلى إمام عاشور، ويصرح أنه (متسيط على الفاضي)، كما ردد البعض على لسانه.

وأوضح القباني في تصريحاته: "أنا قولت أن الاتجاه كله في الأهلي يعمل لصالح إمام عاشور، وهو لاعب مميز ومن أفضل اللاعبين داخل مصر حاليا".

أضاف: "ما أقصده أن هناك العديد من اللاعبين داخل النادي الأهلي، يستحقون الاهتمام مثل إمام عاشور، مثل مروان عطية المؤثر بقوة، وحسين الشحات ورضا سليم وأيضا أكرم توفيق".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعاقد مع إمام عاشور مطلع الموسم الحالي، قادما من نادي ميتلاند بعد رحلة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي.