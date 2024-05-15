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منها المؤخرة والرئة.. أخطر أجزاء في الدجاجة احذر أكلها

دجاجة
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الأربعاء، 15-05-2024 11:09 ص

 

كشف خبراء الصحة والطهي أن هناك أجزاء من جسم الدجاجة لا ينبغي تناولها، وهي:

 

الجلد

 

يعدّ جلد الدجاجة غنيا بالدهون، ويحتوي على العديد من الطفيليات والبكتيريا.

 

الرأس

 

رأس الدجاجة، قد يحوي بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

 

الرقبة

 

يحتوي على عقد ليمفاوية غنية بالسموم والبكتيريا، ويمكن أن يؤدي استهلاكها بكثرة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

 

الرئة

تحتوي رئة الدجاجة على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها.

 

الأمعاء

توجد في أمعاء الدجاجة أنواع مختلفة من البكتيريا ومركبات الزرنيخ والسموم التي قد تبتلعها الطيور .

 

الأرجل

 

تحتوي على الهرمونات "الضارة بالصحة"، كما أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

 

مؤخرة الدجاجة

 

تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا والسموم الخطرة على جسم الإنسان.

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