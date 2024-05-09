الخميس 09 مايو 2024
توقيت مصر 17:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شالوم من غزة".. فيديو يوثق لحظة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية

بعد بيان البنك المركزي.. هبوط كبير في سعر الدولار بالبنوك

إعدام سعودي خطف امرأة وفعل بها الفاحشة.. تفاصيل صادمة

لسبب صادم.. لاجئ سوري ينهي حياة زوجته وأطفاله ثم يتخلص من نفسه (فيديو)

وزير سابق يكشف سبب عدم تحرك الجيش بعد دخول إسرائيل محور فلادلفيا

بسبب وفاة والدتها.. هجوم على ناهد السباعي بعد ظهورها بالمايوه البكيني

أصالة تثير الجدل بفعل مفاجئ وصادم .. هل انفصلت عن زوجها؟

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تأكل فسيخ وبصل على الهواء وتفاجئ إسعاد يونس

طعن خطيبته 10 مرات أمام والدتها ثم ألقى بنفسه من الطابق الخامس والكشف عن السبب

شاهد.. نسرين طافش تدفع 4 مليون للمحكمة لوقف حبسها 3 سنوات

بعد ساعات من وصوله السعودية بتأشيرة زيارة.. سوداني يقتل والده بمكة

سوداني يقتل
ا
الخميس، 09-05-2024 11:04 ص

 

قبضت شرطة منطقة مكة بالمملكة العربية السعودية، على مقيم سوداني وذلك بعد قيامه بقتل والده بحي العزيزية .

وقال مصدر وفقاً لصحيفة الوطن السعودية ، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن ورود حالة جنائية، وبعد التحري تمكنت من إلقاء القبض على وافد من الجنسية السودانية.

وتبين أن الوافد قام بعد وصوله من بلاده اليوم بتأشيرة زيارة، بالتوجه مباشرة لمقر سكن والده خلف أحد المتاجر الشهيرة لحي العزيزية، وقام بقتله في الحال.

وأضاف أن الجهات المعنية قد اتخذت الإجراءات النظامية بحقه بعد القبض عليه، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

إقرأ ايضا

اعدام سعودي

إعدام سعودي خطف امرأة وفعل بها الفاحشة.. تفاصيل صادمة

5ee00a34-8d5b-42bd-8c69-8aa87d8f3060

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن إبراهيم العرجاني؟

1

شاهد.. الدبابات الإسرائيلية في معبر رفح و"كتائب القسام": لن تمروا

أخبار متعلقة

download

فيديو مؤثر للحظة دفن الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود

d22e8ccbb7087cfcb7683927fca0a3d4

تفاعل واسع مع أخر تغريدة نشرها الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود

1629400_0

قرار جديد من الملك سلمان بشأن ملابس الموظفين

IMG-20240418-WA0023

سعودي يدهس فتاة عمداً حتى الموت.. والداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصاً

IMG-20240416-WA0009

السعودية.. ضبط رجل وامرأة ظهرا في فيديو جنسي