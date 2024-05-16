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" أخر مسمار في نعشه".. تصريح صادم من ميدو عن حسام حسن

حسام
حسام حسن
الخميس، 16-05-2024 12:00 م


أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب أخطأ في جلسته مع الصحفيين، مؤكدا أنها أخر مسمار في نعشه مع الفراعنة.

وقال "ميدو" في برنامجه على قناة المحور: "أنا شخصيًا أرفض الحديث مع أي صحفي يكون غير مصور أو مسجل، يجب منح الصحفيين حقهم، ولكن يجب أن تكون جميع الأمور موثقة".

وأكمل: "التعامل في أوروبا، أن الصحفي يرسل خطابًا إلى المسئول الإعلامي للنادي أو المنتخب، يطلب فيه أن يجري حوارًا مع مسئول معين، والمسئول الإعلامي يبلغ المسئول بذلك، ويتم تسجيل وتصوير هذا الحوار في حضور المسؤول الإعلامي الذي يبلغ الصحفي بأن هناك أمور لا يمكن التحدث فيها".

وأوضح: "ما حدث لن أقول إنه أول مسمار في نعش حسام حسن مع المنتخب، بل هو آخر مسمار في نعشه".

وأتم تصريحاته: "حسام حسن سيحتاج لأمور كثير من أجل تصحيح ما حدث، وهناك مسؤولين يريدون وضع حسام وإبراهيم حسن على المسرح، هو طوق النجاة بالنسبة لهم".

وكان حسام حسن، عقد جلسة مع الصحفيين أول أمس الإثنين، وأكد خلالها أنه لا يوجد مواهب جديدة في بطولة الدوري المصري.

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