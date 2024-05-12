في أول يوم عمل.. هبوط سعر الدولار في البنوك ويسجل هذا الرقم





استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في صباح تعاملات اليوم الأحد 12 مايو 2024، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري، وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في 23 مايو الحالي.

سعر الدولار في البنوك

ووصل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي إلى 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الخضراء داخل المصرف العربي الدولي نحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار الآن نحو 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع داخل بنك الإسكندرية، وسجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي نحو 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك hsbc مستوى 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في مصر

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك سايب 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع، وسجل الدولار داخل بنك قطر الوطني الأهلي 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، كما سجل داخل البنك المصري الخليجي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك الكويت الوطني 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.