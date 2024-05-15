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امرأة منتقبة تهاجم صاحب محل هواتف من الخلف.. شاهد ما حدث

امرأة تهاجم
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الأربعاء، 15-05-2024 11:21 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لامرأة تباغت صاحب محل لبيع الهواتف النقالة وتهاجمه من الخلف بهدف سرقته في ذي قار بالعراق.

وأظهر الفيديو امرأة ترتدي عباءة ونقاب، وتباغت صاحب المحل من الخلف وتحاول الاعتداء عليه بهدف سرقته.

وأبان الفيديو صاحب المحل وهو يقاوم المرأة وتمكن من إسقاطها على الأرض إلا إنها استطاعت التغلب عليه والوقوف مجددا.

وفي نهاية الفيديو ظهرت المرأة وهي تحاول الفرار، بينما يحاول صاحب المحل الإمساك بها ومنعها من الهروب.


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