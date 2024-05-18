موعد صرف مرتبات يونيو 2024 قبل العيد

السبت، 18-05-2024
12:27 م
نسمه عبد الوهاب
اعلنت وزارة المالية في بيان لها عن تبكير صرف مرتبات
يونيو 2024 قبل عيد الأضحى المبارك، وجاء هذا القرار احتفالًا بقدوم العيد خبرًا سارًا للعاملين بالدولة ومن أجل التيسير على المواطنين.
ما موعد صرف مرتبات
يونيو 2024
وقامت الوزارة بالإعلان عن تبكير صرف المرتبات لشهر يونيو 2024 على أن تكون قبل العيد، وذلك للموظفين والعاملين بالدولة بالتزامن مع إغلاق السنة المالية 2023-2024 واحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك.
وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 لصرف رواتب يونيو 2024 العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
موعد صرف مرتبات
يونيو 2024
يتم صرف مرتبات
يونيو 2024 على مدار 5 أيام متتالية تبدأ من 9 وتستمر حتى يوم 13 الموافق الشهر الحالي.
الموعد
اليوم
اليوم الأول لصرف مرتبات
يونيو 2024
الموافق 9 يونيو 2024
اليوم الثاني لصرف مرتبات
يونيو 2024
الموافق 10 يونيو 2024
اليوم الثالث لضرف مرتبات يونيو 2024
الموافق 11 يونيو 2024
اليوم الرابع لصرف مرتبات
يونيو 2024
الموافق 12 يونيو 2024
اليوم الخامس لصرف مرتبات
يونيو 2024
الموافق 13 يونيو 2024
تعرف على أماكن صرف مرتبات
يونيو 2024
يمكن للعاملين صرف مرتبات
شهر يونيو 2024 من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، والمتوفرة في مختلف الأماكن بالجمهورية، وذلك سعيًا من الحكومة من أجل تخفيف الازدحام بين المواطنين.