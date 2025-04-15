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أحمد مرتضى منصور: وافقنا على بيع إمام عاشور للأهلي.. وطارق حامد أصعب لاعب

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الثلاثاء، 15-04-2025 01:17 م

 

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنه لم يكن ليعارض بيعض إمام عاشور مباشرة للأهلي.

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات مصورة عبر منصة يوتيوب مساء الإثنين:"كنت أول من وافق على بيع إمام عاشور بمجلس إدارة النادي فقد حصلنا على عرض بقيمة 3 ملايين دولار".

وأردف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق:"كان لدينا الاستعداد لبيعه للأهلي مباشرة بـ 3 ملايين دولار وهذا رقم كبير بكل تأكيد".

وتطرق أحمد مرتضى لمفاوضات تجديد الزمالك مع طارق حامد، واصفًا المحترف الحالي بصفوف ضمك السعودي بأصعب لاعب من الذين وقع معهم.

وقال عضو مجلس الزمالك السابق:"طارق حامد من أصعب اللاعبين الذين وقعت معهم، أراد الحصول على رقم معين وكان سيحصل عليه في بيراميدز ويستمر في الزمالك".

وأشار مسؤول الزمالك السابق إلى أنهم اتفقوا مع طارق حامد على الحصول على مبلغ مالي معين يتحمل تركي آل الشيخ جزء منه كل عام، مضيفًا:"طارق حامد طلب الحصول على الأموال التي سيدفعها تركي آل الشيخ عند توقيعه".

وأتم أحمد مرتضى تصريحاته بقوله:"في هذا اليوم استمرينا في النادي حتى وصول مرتضى منصور لمقر النادي في اليوم التالي ومن ثم تسلم العقود".

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