علق الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، على سقوط عصابة الصدقة الجارية ومبادرات ازرع نخلة والذين يجمعون الأموال من الناس ويستولون عليها.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في منشور على فيس بوك (بح الصوت ولا مجيب، وأكثرنا التحذير دون جدوى، فالحمد لله على صدقنا ونسأل الله الثبات لا سيما مع مغريات تلك المؤسسات التى تجعل العقل يعيد التفكير لآلاف المرات والحمد لله على نعمه التى لا تحصى).

سقوط عصابة الصدقات الجارية

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عصابة الصدقة الجارية ومبادرات ازرع نخلة، والتي تأخذ من أعمال الخير ستار لأعمالها الاحتالية.

وتكونت العصابة من 4 متهمين يقومون بإدارة قناة فضائية غير مرخصة تتخذ من إحدى الشقق السكنية مقرا لبث أنشطتها المجهولة والتي تحتوي على مواد إعلامية لمشروعات زراعة النخيل بزعم أنها من مشروعات الصدقة الجارية.

شيوخ كومبارس

واستعانت عصابة الصدقة الجارية ومبادرات ازرع نخلة، بشيوخ كومبارس للترويج لأعمال الخير المزعومة لجمع أكبر كم من التبرعات المالية دون وجود حسابات بنكية أو ملفات رسمية لهذه العصابة.

وضبط بحوزة العصابة على قرابة مليون جنيه وأجهزة ومعدات التصوير المستخدمة في بث البرامج على هذه القناة.

وأقر المتهمون باستدراجهم المشاهدين عن طريق الترويج لحالات مرضية مزعومة والتأثير عليهم عاطفيا للتبرع لجمعية خيرية تحمل نفس اسم القناة وبدون ترخيض أيضا أو وجود مقر معلن لها أو سجل رسمي بملفات الدولة.