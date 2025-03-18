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في الكرة الطائرة

بدون جماهير.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

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الثلاثاء، 18-03-2025 10:16 ص

 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، إقامة مباراة الأهلي والزمالك اليوم فى بطولة الدوري بدون جماهير.

 

ويواجه رجال طائرة الأهلي نظيره الزمالك، اليوم الثلاثاء، في المباراة الثانية من سلسلة «Best Of 3» في نصف نهائي بطولة الدوري.

 

ووفق مصدر فإن الاتحاد بصدد إصدار بيان رسمي للإعلان عن تفاصيل شكوى النادي الأهلي ضد اللاعب محمد مصطفى، لاعب لاعب نادي الزمالك بعد إشارته المسيئة بيده إلى جماهير النادي الأهلي خلال مباراة الأمس.

 

كما يعلن الاتحاد، تفاصيل شكوى الزمالك ضد اللاعب مصطفى جابر لاعب النادي الأهلي؛ بعد تصرفه خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري.

 

المباراة الأولى للأهلي والزمالك في دوري الطائرة

 

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في أولى مباريات «Best Of 3» ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري.

 

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

 

وخسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 19-25، ليعود «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الثاني ويتفوق بنتيجة 28-26، وحقق الفريق الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-20.

 

وأنهى «رجال طائرة الأهلي» الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21، ويتفوق في أولى مباريات سلسلة نصف النهائي.

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