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زيزو يشكو الزمالك لاتحاد الكرة ويطلب فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على حقوقه المتأخرة

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الأربعاء، 09-04-2025 12:18 م

 

كشف الإعلامي أمير هشام، عن رد فعل متوقع لأحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك بعد تأخر مستحقاته المالية.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “زيزو قد يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة لفسخ عقده قبل نهايته لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة البالغة 70 مليون جنيه”.

وتابع: “ومن الوارد أن يتوجّه زيزو لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء أو صباح الخميس لتقديم الشكوى”.

زيزو عبر حسابه الرسمي

وأكد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك إنه لم يوقع لأى نادٍ مؤكداً أنه يحترم  القلعة البيضاء .

وكتب زيزو عبر "أستورى إنستجرام" عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس لكن للأسف عدم ردي علي المعلومات المغلوطة والتزامي الصمت زاد عن حده وكل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور".

 

وتابع: "بكل وضوح أنا لم أوقع لأي ناد سواء داخل أو خارج مصر اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صحيح ، كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادٍ برضو يتفضل يطلعه على الملأ الناس لازم تعرف كويس".

 

وواصل: " أنا بقدر جدًا الكيان الكبير اللي بلعب فيه ولا يمكن أنكر فضله عليا لكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا ".

 

وأكمل: "ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كثير ومش لاقي حد".

 

واختتم: "محدش كمان اتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض اللي موجود ورغم كل ده قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي.. ورد لاعتبارات كتير مش لتجميل الصورة.

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