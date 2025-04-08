موعد وطاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال اليوم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن طاقم التحكيم الذي سيقود المواجهة الحاسمة بين النادي الأهلي المصري ونظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الحكم الجابوني بيير جيسلان أوتشو يقود المباراة

يقع على عاتق الحكم الجابوني بيير جيسلان أوتشو إدارة اللقاء المرتقب كحكم ساحة. ويُعد أوتشو من الأسماء التحكيمية المعروفة في الساحة الأفريقية، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في إدارة المباريات القارية.

يساعد الحكم الجابوني في إدارة المباراة طاقم تحكيم مكون من:

سورو فاتسواني، المساعد الأول

بوريس ديستوجا، المساعد الثاني، وهو أيضًا من الجابون

باتريس تانجي ميبيامي، حكم رابع من الكاميرو، وتم تعيين طاقم لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مكوّن من:

ماريا ريفيت، حكم فيديو رئيسي من موريشيوس

كارين أتيزامبونج فومو، حكم مساعد فيديو من الكاميرون

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز صن داونز بهدف دون رد على بطل تونس.