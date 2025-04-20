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أول تعليق رسمي من الزمالك على مستحقات "زيزو"

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الأحد، 20-04-2025 02:22 ص

 

 

كشف المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، تفاصيل جديدة عن أزمة اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو نجم منتخب مصر والمنتقل حديثاً للنادي الأهلي قادماً من نادي الزمالك.

 

نادي الزمالك كان السبب في شهرة زيزو

وقال المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم السبت، إن نادي الزمالك كان السبب في شهرة زيزو، وحزين على رفع زيزو قضية ضد نادي الزمالك، ويدعي أن له مبالغ مالية ضخمة وهنشوف هو ليه وما عليه.

 

وتابع المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن خزنة نادي الزمالك لم يدخلها مبلغ 600 مليون جنيه، لم يحدث هذا الكلام، متابعاً أن هذه المعلومات غير صحيحة تماما وعار على الصحة.

 

ووجه المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي بنظرة للرياضة المصرية والأندية الشعبية، لصالح الرياضة المصرية.

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