أمير هشام: زيزو وقّع للأهلي 4 مواسم (تفاصيل)

أكد الإعلامي أمير هشام مجددا أن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، وقع مع النادي الأهلي لمدة 4 سنوات والتوقيع تم في أول شهر فبراير الماضي، وقبل لقاء القمة الذي انتهى بالتعادل الإيجابي، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يوقع على أي إتفاقيات، وزيزو قام بالتوقيع على 4 نسخ من عقود اتحاد كرة القدم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "هناك سؤال هل زيزو يجدد في نادي الزمالك؟، الأمر يتطلب معجزة حقيقية، وهو شئ أقرب من المستحيل، ولو حدث وجدد عقده سيكون بالفعل معجزة".

وأضاف "زيزو وقع مع الأهلي بشروط معينة، ولن أكشف عنها في الوقت الحالي، وهي شروط معينة في حالة إخلال أي طرف ببنود التعاقد، والعقد ككل، وهذه المعلومات مؤكدة بالنسبة لنا، رغم حالة الهجوم من جانب البعض بعد إعلان الخبر بالأمس".

وأكمل: "سبق وذكرت أن أحمد فتوح كان قريب من الانتقال للنادي الأهلي، وكانت هناك مكالمة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي سبب التراجع عن إتمام الصفقة، كما سبق وأكدت عدة صفقات تمت بالفعل منها إمام عاشور وأشرف بن شرقي، دائما المعلومة المتوافرة والمؤكدة لدينا نقوم بذكرها بدون أي حسابات وبجراءة كاملة، ولا نعرف ماذا سيحدث في "الغيب".

وزاد: "كان هناك مكالمة اليوم من أحد رموز الزمالك السابقين (عضو سابق في اللجنة الفنية بالزمالك) مع والد زيزو، والمكالمة كانت عبارة عن اعتذارات لوالد اللاعب عن تصرفات البعض من مسئولي ومحبي الزمالك تجاه ما حدث مسبقًا، وكان الواضح أن هناك حالة غضب من جانب والد زيزو".

وأوضح: "الرمز الزمالكاوي كان يريد معرفة موقف زيزو وحقيقة انتقاله للأهلي، لكن والد اللاعب لم يعطيه (إجابة حاسمة)، وفي النهاية والد زيزو (راجل شاطر)، يريد مصلحته نجله في المقام الأول".

وأكد: "زيزو سوف ينضم للأهلي في كأس العالم للأندية عقب نهاية الموسم المحلي، وستكون آخر مباراة في الدوري أو كأس مصر، وهناك اتجاه لإقامة نهائي الكأس قبل 4 يونيو (موعد الأجندة الدولية) لأن الزمالك وبيراميدز لديهم لاعبين محترفين وسينضمون لمنتخبات بلادهم، وكحد أقصى نهاية الموسم يوم 2 أو 3 يونيو".

وواصل: "المعجزة الخاصة ببقاء زيزو في الزمالك، لابد أن تكون بـ(رضا وموافقة النادي الأهلي)، لابد أن يحدث اتفاق بين زيزو والأهلي على عدم تفعيل العقد، مثلما فعل مع بشير التابعي والقباني وشيكابالا وفتوح وعدد آخر من اللاعبين".

وتابع: "لو المعجزة حدثت، سيكون الزمالك حصل على زيزو من قلب النادي الأهلي، وفي هذه الحالة لابد أن نرفع القبعة وقتها لمسئولي الزمالك، لأن بعد كل ذلك نجحوا في التجديد مع اللاعب".

واستأنف حديثه: "كل ما يتم تداوله عن عقد جلسات مع زيزو ووالده لم يحدث ولا يوجد جلسات غدًا كما تردد، لا أريد أن أمسك العصا من المنتصف، لكن بقاء اللاعب في الزمالك يحتاج بالفعل لمعجزة، ووفقًا لما علمناه فأن يوم الخميس هو الموعد الأخير لو لم يحدث جلسة بين محبي الزمالك وزيزو، فأن الأمور أصبحت محسومة وستصدر إدارة الزمالك بيانا لتوضيح الموقف كاملًا بشأن زيزو، ووقتها قد يكون هناك مواجهة بين اللاعب والجماهير التي ستكون غاضبة، وقد يتم التعامل من جانب الزمالك باحترافية في ظل الحاجة لجهود اللاعب في ظل ارتباطات الفريق محليا وقاريًا".

وأتم: "زيزو يتعامل باحترافية مع نادي الزمالك، وانتظم في مران الفريق اليوم، وهو ما فتح باب التكهنات مجددًا حول امكانية الجلوس مع اللاعب، لكن المؤكد بأن والده لازال غاضبًا من تصرفات مسئولي النادي، ولكن الأمور محسومة كما علمنا من داخل النادي الأهلي".