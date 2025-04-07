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شوبير: زيزو عقده انتهى مع الزمالك وتم اتخاذ القرار بشأن الأهلي

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الإثنين، 07-04-2025 12:32 م

 

 

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، ووجهته المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الأبيض.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "زيزو عقده انتهى مع الزمالك ومن حق أى نادي التفاوض معه وهناك تساؤلات حول مدى الراحة التي حصل عليها حاليا في القلعة البيضاء مع التأكيد أن هناك حالة عشق بين جمهور الزمالك واللاعب".

وأضاف: "بعض ما يكتب تجاه اللاعب ووكيله الذي هو والده أثار غضبهما لأنه صادر عن محسوبين على النادي، وهناك قرار تم اتخاذه لصالح زيزو من اللاعب ووالده، وأي نادي يتمنى هذا اللاعب شديد الاحترام".

واختتم تصريحاته: "هناك تفاصيل كثيرة لن أقولها الآن وهناك كثير من الأخطاء في التعامل معه والانتظار لن يطول حتى يتم الإعلان عن وجهة زيزو القادمة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك يحاول في الفترة الحالية، تجديد عقد اللاعب، في ظل دخول النادي الأهلي هو الآخر في مفاوضات لضمه، وسوف يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

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