من هي جيلان الجباس التي وقع عمر مرموش في غرامها؟

تصدرت جيلان الجباس التريند خلال الساعات الماضية بعد إعلان عمر مرموش، نجم كرة القدم المصري واللاعب بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن علاقتهما معا.

قصة جيلان الجباس والتريند

أعلن عمر مرموش، نجم كرة القدم المصري واللاعب بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن هوية صديقته لأول مرة وهى جيلان الجباس.

وقام اللاعب المصري عمر مرموش بنشر صورة صديقته المقربة جيلان الجباس على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل سريع وتنوعت التعليقات بين مرحب ومعارض لعلاقة الثنائي معا ولكن غلبت عليها الفرحة والترحيب وتمنى استمرار علاقة الحب بينهما واستقرارهما في بيت الزوجية.

صور جيلان الجباس

وجاء ذلك بعد فوزه فى مباراة أول أمس السبت أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث التقط عمر مرموش صورة لصديقته جيلان الجباس داخل غرفة ملابس الفريق، وهي تشير إلى قميصه، وكتب عليها حظي السعيد.

وبعد هذه الضجة بدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وجمهور كرة القدم فى البحث عن هوية الفتاة التى أعلن عمر مرموش الارتباط بها لدرجة أن جملة من هى جيلان الجباس صديقة عمر مرموش تصدرت التريند.

جيلان الجباس

من هى جيلان الجباس صديقة عمر مرموش

نستعرض لكم فى السطور التالية أهم المعلومات عن جيلان الجباس حبيبة عمر مرموش.

تربط جيلان الجباس علاقة بنفس بلد عمر مرموش حيث أنها من مواليد القاهرة وفى حب الرياضة فهى كانت فى فريق وادى دجلة للإسكواش.

جيلان الجباس شابة مصرية فى متقبل العمر وسنها الحالى 25 عامًا.

درست جيلان الجباس مجال دراسات الاتصال والإعلام بجامعة ساسكس بمدينة برايتون المملكة المتحدة وتخرجت فى عام 2021.

تعمل جيلان الجباس فى مجال التسويق بإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

عملت جيلان الجباس قبل مجال التسويق كمستشارة للموضة والأزياء المستدامة.

تحب جيلان الجباس ممارسة أنواع عديدة من الرياضة أبرزها: الزومبا والاسكواش والبوكسينج و التصوير الفوتوغرافي.

حصلت جيلان الجباس على المركز الرابع في بطولة أندية وادي دجلة للاسكواش تحت 19 سنة في عام 2017 .

جيلان الجباس هى ابنة عم الصديق المقرب للاعب كرة القدم عمر مرموش وهو أحد اللاعبين السابقين بنادي وادي دجلة.





