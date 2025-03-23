الأحد 23 مارس 2025
توقيت مصر 10:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اغتيال صلاح البردويل أثناء أدائه صلاة التراويح في خان يونس

وزير الأوقاف السابق يخلع عباءة الأزهر ويرتدي "كاجوال"

تارا عماد: مش عايزة والدي في حياتي.. ولما يموت ممكن أحضر الجنازة

هل يمنح حسام حسن الإذن لـ صلاح لافتتاح مركز شباب نجريج؟

"انت مش شغال في طابونة".. مشاداة بين رئيس نادي منتخب السويس والمدرب تنتهي بالاستقالة

رد قاطع من مصري بشأن "الموافقة على نقل فلسطينيين إلى شمال سيناء"

فنانة سعودية شهيرة لوالدها: ما أحبك.. وأنسى إنك موجود في الحياة

فيديو.. القبض على بلوجر مصري شهير أمام الكعبة

تعليق مفاجئ من عمرو الدرديري عن أنباء انتقال زيزو للأهلي

أحمد عبدالعزيز يكشف سبب اعتزال جيهان نصر

"انت مش شغال في طابونة".. مشاداة بين رئيس نادي منتخب السويس والمدرب تنتهي بالاستقالة

2816857328732202501060746404640
ا
الأحد، 23-03-2025 08:52 ص

نشبت مشادة بين أسامة الموشي، رئيس نادي منتخب السويس، وأشرف خضر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة أمام بلدية المحلة بهدف دون رد في دوري المحترفين.

ووفق شهود عيان، فإن المشادة بدأت بعد توجيه أشرف خضر اللوم للنادي وأعضاء مجلس الإدارة عقب انتهاء المباراة، بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي.

وأضاف شهود العيان: أسامة الموشي، رئيس النادي، تدخل وطالب أشرف خضر بالهدوء، إلا أن الأخير أعلن استقالته، فرد عليه رئيس النادي قائلًا؛ أنت مش شغال في طابونة.

واستكمل شهود العيان: أشرف خضر رد على رئيس النادي قائلًا؛ والله ما داخل النادي تاني، قبل أن تشتعل المشادة بين الطرفين، ليغادر المدير الفني الاستاد معلنًا رحيله نهائيًا.

ويواجه نادي منتخب السويس أزمة مالية، تسببت في سوء النتائج وإعلان عدد من اللاعبين رحيلهم بنهاية الموسم.

وطالبت جماهير نادي منتخب السويس اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بسرعة دعم النادي ماليًا لتوفير مستحقات اللاعبين المتأخرة.

إقرأ ايضا

2507850_0

هل يمنح حسام حسن الإذن لـ صلاح لافتتاح مركز شباب نجريج؟

كج

وقف مدرب سيدات الزمالك 8 مباريات بعد إقدامه على سب الحكم

ن

بعد لعبه في دوري الدرجة الثانية السعودي.. باسم مرسي ينضم لـ النصر

أخبار متعلقة

download

هاني أبوريدة يكشف سبب عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

images

جماهير الأهلي تفاجئ إبراهيم شيكا

ح

الزمالك يعلن سبب إقالة عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات