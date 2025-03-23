"انت مش شغال في طابونة".. مشاداة بين رئيس نادي منتخب السويس والمدرب تنتهي بالاستقالة

نشبت مشادة بين أسامة الموشي، رئيس نادي منتخب السويس، وأشرف خضر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة أمام بلدية المحلة بهدف دون رد في دوري المحترفين.

ووفق شهود عيان، فإن المشادة بدأت بعد توجيه أشرف خضر اللوم للنادي وأعضاء مجلس الإدارة عقب انتهاء المباراة، بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي.

وأضاف شهود العيان: أسامة الموشي، رئيس النادي، تدخل وطالب أشرف خضر بالهدوء، إلا أن الأخير أعلن استقالته، فرد عليه رئيس النادي قائلًا؛ أنت مش شغال في طابونة.

واستكمل شهود العيان: أشرف خضر رد على رئيس النادي قائلًا؛ والله ما داخل النادي تاني، قبل أن تشتعل المشادة بين الطرفين، ليغادر المدير الفني الاستاد معلنًا رحيله نهائيًا.

ويواجه نادي منتخب السويس أزمة مالية، تسببت في سوء النتائج وإعلان عدد من اللاعبين رحيلهم بنهاية الموسم.

وطالبت جماهير نادي منتخب السويس اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بسرعة دعم النادي ماليًا لتوفير مستحقات اللاعبين المتأخرة.