عبدالله السعيد يفاجئ إدارة الزمالك بطلب هذا المبلغ للتجديد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن طلب مفاجئ من عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، للتجديد.

وقال أحمد حسن عبر برنامج “الكابتن” إن عبدالله السعيد طلب من إدارة نادي الزمالك الحصول على 35 مليون جنيه لأجل التجديد.

وأوضح أحمد حسن أن عبدالله السعيد قال لمسؤولي الزمالك "أنا تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي في بيراميدز، وده جزء من التعويض".

كما أشار أحمد حسن إلى أن هناك عرضًا من الدوري الليبي، للتعاقد مع عبدالله السعيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط محاولات من إدارة الزمالك لتجديد عقده.

من المقرر أن ينتهي عقد عبدالله السعيد مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لصيغة بشأن التجديد.