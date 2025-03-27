لفظ قبيح.. مصطفى محمد يعترف بخطأه ويوجه رسالة لحسام حسن

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الخميس، 27-03-2025 12:21 م

 

 

قدم مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني المصري ونادي نانت الفرنسي، اعتذاره عن ما فعله عقب تغييره في مواجهة المنتخب أمس أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

 

وشارك مصطفى محمد أساسيا في فوز منتخب مصر 1-0 على سيراليون، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس على استاد القاهرة الدولي.

 

وكتب مصطفى محمد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "للتوضيح ، أنا لم أقصد الإساءة أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب أو الجمهور العزيز وأقدم اعتذاري عن هذا الموقف الغير مقصود".

 

وكان حسام حسن، مدير فني للمنتخب، قام باستبدال مصطفى محمد مطلع الشوط الثاني ونزول حمدي فتحي بديلًا له لتظهر علامات الغضب والاندهاش على وجه مهاجم أحفاد الفراعنة.

 

والتقطت كاميرات التلفزيون غضب اللاعب بعد استبداله وجلوسه على دكة بدلاء منتخب مصر في مواجهة سيراليون، وتلفظه بشكل سيئ.

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