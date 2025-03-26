الأربعاء 26 مارس 2025
توقيت مصر 18:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار والريال اليوم بالبنوك

بشكل مؤكد وحسابتنا لا تخطئ.. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

قرارات صـ.ـادمة في الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش والخروج من كأس العاصمة

البنك المركزي يعلن رسميًا رسوم التحويل عبر "إنستاباي"

جامعة الأزهر تعاقب مبروك عطية على برنامجه المثير للجدل "كلام مبروك"

الصلح خير.. الخطيب ومرتضى إخوات (تفاصيل ما حدث)

شاهد.. مختل نفسي سعودي يحمل رشاش في الشارع ويستهدف 3 سيارات

السعودية تقبض على طبيب مصري بعد حملة ضده على مواقع التواصل

مفاجأة.. أزمة محمد رمضان وياسمين صبري تصل القضاء

في رمضان.. شاب ينهي حياته لرفض والده الزواج من حبيبته

الصلح خير.. الخطيب ومرتضى إخوات (تفاصيل ما حدث)

د
ا
الأربعاء، 26-03-2025 12:33 م

 

انتهت خصومة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي تنازل محمود الخطيب عن جميع الأحكام الصادرة ضد مرتضى منصور، وإنهاء الخصومة بين الطرفين.

وجاء ذلك بعد دقائق قليلة من بيان أصدره مرتضى منصور يعلن فيه التصالح مع محمود الخطيب.

محمود الخطيب يرد على رسالة مرتضى منصور

ونقل الأهلي رسالة من محمود الخطيب جاء فيها: "أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي".

وأضاف: "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة، وعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".

كما تضمن بيان الأهلي آية من القرآن الكريم: "بسم الله الرحمن الرحیم (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ) صدق الله العظيم".

مرتضى منصور يعلن تصالحه مع محمود الخطيب

وكان مرتضى منصور أعلن في بيان رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تصالحه مع محمود الخطيب.

 

وأكد مرتضى منصور أن تصالحه مع الخطيب يأتي بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه من عدمه.

وأضاف أن محمود الخطيب نموذج رياضي يحتذى به، وكان أحد محبيه ولا يزال عند رأيه.

يذكر أن إنهاء خصومة محمود الخطيب ومرتضى منصور جاء بعد عدة قضايا متعلقة بالخلافات بينهما، والتي وصلت إلى المحاكم على مدار آخر عامين.

 

إقرأ ايضا

6881553141729497513

قرارات صـ.ـادمة في الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش والخروج من كأس العاصمة

Capture

حسام حسن: إمام عاشور مش هيلعب في المنتخب تاني إلا لو اعتذر

128

بعد زيزو.. الأهلي يتفاوض مع لاعب آخر بالزمالك

أخبار متعلقة

Capture

حبس مرتضى منصور 6 أشهر بسبب محمود الخطيب