الصلح خير.. الخطيب ومرتضى إخوات (تفاصيل ما حدث)

انتهت خصومة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي تنازل محمود الخطيب عن جميع الأحكام الصادرة ضد مرتضى منصور، وإنهاء الخصومة بين الطرفين.

وجاء ذلك بعد دقائق قليلة من بيان أصدره مرتضى منصور يعلن فيه التصالح مع محمود الخطيب.

محمود الخطيب يرد على رسالة مرتضى منصور

ونقل الأهلي رسالة من محمود الخطيب جاء فيها: "أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور، وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي".

وأضاف: "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة، وعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ".

كما تضمن بيان الأهلي آية من القرآن الكريم: "بسم الله الرحمن الرحیم (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ) صدق الله العظيم".

مرتضى منصور يعلن تصالحه مع محمود الخطيب

وكان مرتضى منصور أعلن في بيان رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تصالحه مع محمود الخطيب.

وأكد مرتضى منصور أن تصالحه مع الخطيب يأتي بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه من عدمه.

وأضاف أن محمود الخطيب نموذج رياضي يحتذى به، وكان أحد محبيه ولا يزال عند رأيه.

يذكر أن إنهاء خصومة محمود الخطيب ومرتضى منصور جاء بعد عدة قضايا متعلقة بالخلافات بينهما، والتي وصلت إلى المحاكم على مدار آخر عامين.