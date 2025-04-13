الأحد 13 أبريل 2025
توقيت مصر 16:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد زيادة البنزين.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

ابنة وزيرة إسرائيلية تفضح والديها: مارسا معي الرذيلة تحت ستار طقوس يهودية

تعرف على الوجبة الأكثر صحة في العالم

الداخلية تعلن ضبط المسن الذي تحرش بطالبة في ميني باص(صورة)

تخلت عن ملابـ.ـسها.. فنانة شهيرة تصـ.ـدم الجميع بصورها فهل أصيبت بمرض عقلي؟

أربعيني يرفع دعوى طلاق: عايزاني أطلع معاها في فيديوهات على التيك توك

كتبها بنفسه.. الكشف عن وصية إبراهيم شيكا قبل وفاته

مي سليم تثير الجدل بفستان جرئ

أول ظهور لـ محمد سامي بعد اعتزاله الإخراج

قرار عاجل من الخطيب بعد كارثة مباراة بيراميدز

بعد زيادة البنزين.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

2018-02-02T031955Z_1263101169_RC121E967DD0_RTRMADP_3_ASIA-CURRENCY-POLICY
ا
الأحد، 13-04-2025 02:57 م

 

بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين الخميس الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببعض البنوك، بينما استقر في بعضها الآخر. وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وكان سعر الدولار وصل الى مستوى قياسي مقابل الجنيه خلال تعاملات الإسبوع الماضي، قبل أن يقلل من مكاسبه بنهاية تعاملات الخميس، لكنه يظل فوق مستوى 51 جنيهًا.

أسعار الدولار في 10 بنوك في تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.31 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و51.41 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

إقرأ ايضا

2018-02-02T031955Z_1263101169_RC121E967DD0_RTRMADP_3_ASIA-CURRENCY-POLICY

رسميًا.. الدولار يسجل رقمًا تاريخيًا لأول مرة في جميع البنوك

2374416_0

ساويرس يفجر مفاجأة عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة القادمة

20250406170629615

خبير يكشف السبب الصادم وراء ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق

أخبار متعلقة

2018-02-02T031955Z_1263101169_RC121E967DD0_RTRMADP_3_ASIA-CURRENCY-POLICY

رسميًا.. الدولار يسجل رقمًا تاريخيًا لأول مرة في جميع البنوك

20250406170629615

خبير يكشف السبب الصادم وراء ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق

62-101520-price-saudi-riyal-today-monday-april-7-2025-3

بعد الدولار.. الريال السعودي يقفز أمام الجنيه المصري

147-102932-dollar-price-in-egypt-saturday-sunday-6-2025_700x400

رقم غير مسبوق.. قفزة مفاجئة وغير متوقعة في سعر الدولار

147-101753-today-s-dollar-price-egypt-wednesday-march-26-2025-4

مفاجأة في سعر الدولار والريال اليوم بالبنوك

62-105745-today-s-dollar-price-in-egypt-monday-march-17-2025_700x400

مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه