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أزمة مباراة القمة.. الأهلي يصعد الأمور في بيان رسمي

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أزمة مباراة القمة.. الأهلي يصعد الأمور في بيان رسمي

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الأحد، 16-03-2025 01:12 م

 

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي ، رفض قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، الخاصة بمباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم خوضها.

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت اليوم السبت، فوز نادي الزمالك بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، كنتيجة اعتبارية، بالإضافة إلى خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم.

كما أشارت الرابطة، إلى انتظار بت اللجنة الأولمبية في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

 

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي:

 

ناقش مجلس إدارة النادي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

 

"رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور".

 

"التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة".

 

"احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي".

 

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية للدوري المصري.

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