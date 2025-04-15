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مفاجأة.. الزمالك ينهي اتفاق ضم محمد شريف

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الثلاثاء، 15-04-2025 02:37 ص

 

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن اتفاق لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، مع محمد شريف مهاجم الخليح السعودي الحالي ولاعب الأهلي السابق، بشأن الانتقال إلى الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

 

وأكد المصدر أن اللاعب أتم اتفاقه مع أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك، على كل التفاصيل الخاصة بانتقاله للقلعة البيضاء، خاصة وأن عقده ينتهي مع الخليج بنهاية الموسم الحالي.

 

ويرغب الزمالك في إبرام العديد من الصفقات المميزة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، بعد غد، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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