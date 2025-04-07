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ميدو: اثنين من لاعبي الأهلي طلبا الانضمام للزمالك.. وهذا كان ردي عليهما

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الإثنين، 07-04-2025 11:44 ص

 

كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط الحالي بالنادي، قيام عدد من لاعبي النادي الأهلي بطلب الجلوس معه، من أجل الانضمام إلى الفارس الأبيض.

 

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "هناك لاعبين من النادي الأهلي، طلبوا الجلوس معي من أجل الانضمام إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة".

 

وأضاف: "بالرغم من وجود رغبة من قبل ثنائي النادي الأهلي، للانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، إلا أننا نرفض هذا الأمر وأخبرتهم بأن هذه ليست سياستنا".

 

وتابع: "نملك شيكات مفتوحة، نستطيع التفاوض مع أي لاعب من النادي الأهلي ولكن هذه ليست سياستنا".

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