زيزو يخرج عن صمته: والدي محترم واللي ميدو عملوا معاه ميصحش

خرج أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن صمته، في ظل الأوضاع الحالية، والحديث عن توقيعه للنادي الأهلي والانتقال إليه في نهاية الموسم.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، تصريحات على لسان أحمد سيد زيزو، في برنامجه الإذاعي.

وقال حتحوت: "زيزو اتصل بيا كانت الساعة 3 وثلث فجرا في مكالمة مدتها 53 دقيقة حكى فيها كتير أوي عن مستقبله والأيام الماضية".

أضاف: "زيزو قالي هو في غاية الاحباط من ما حدث معه في الشهور اللي فاتت والدي تعرض لعدم احترام من المسؤولين وهو مش اقل من الموجودين".

أكمل على لسان زيزو: "والدي هو وكيلي ومن حقه يأخذ العمولة، زي أي وكيل آخر، وكنا ندخل في جلسة من أجل التجديد، ونخرج منها نلاقي كل الناس عارفة التفاصيل".

وتابع على لسان زيزو: "الفارق بين المجلس الحالي والماضي، أن مرتضى منصور كان بيبعت عربية لأبويا في المنيا عشان يجيبه ويحط المبلغ اللي هو شايفه عشان عارف أنه هيقدرني".

وأردف على لسان زيزو: "أزمتي في الزمالك ليست المال ولكن التقدير، تم تغيير 7 مجالس إدارة عليا وعمري ما تحدثت عن أي أزمة، حتى لما هشام نصر، نائب رئيس النادي الحالي، طلع قال إني عاوز 60 مليون جنيه، عشان التجديد، وانا مكنتش قولت كدا".

وأوضح على لسان زيزو: "الزمالك هو اللي عاملني وهو اللي شهرني، ولكني اشتغلت كتير على نفسي لغاية ما بقيت رقم واحد والوحيد اللي ترشحت لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من الفريق".

وأضاف على لسان زيزو: "ميدو طلع هاجمني في أحد المباريات وقال هو ده اللي عاوز الملايين دي كلها .. وحسين لبيب قالي وإحنا جايين من المغرب إحنا بنحاول نتصرف في الفلوس بتاعتك وفيه فيلا كمان هنديهالك".

وشدد على لسان زيزو: "ميصحش عمرو الجنايني وهو راجل محترم يقول للوسيط اللي في المفاوضات، لو زيزو مردش خلال اسبوع هنزل بيان يوضح فيه رغم إني كنت بتحايل عليهم عشان أجدد".

وأكمل على لسان زيزو: "أنا رحت لشيكابالا بعد رفض عرض من الخارج، وقولتله أرجوك اتصرف مع الإدارة عشان أجدد عقدي".

واختتم تصريحاته على لسان زيزو: "عرض الزمالك هو الأقل ماديا حاليا من ضمن العروض، المحلية والخارجية وعرض الأهلي ليس هو الوحيد اللي في مصر".