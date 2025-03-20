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وقف مدرب سيدات الزمالك 8 مباريات بعد إقدامه على سب الحكم

كج
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الخميس، 20-03-2025 12:55 م

 

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

 

وقررت لجنة المسابقات، إيقاف مدرب سيدات الزمالك عادل حسين، 8 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه، بسبب الطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب عدة مرات، مما أدى إلى إيقاف المباراة أكثر من مرة.

 

وجاء نص العقوبة كالآتي: "مباراة مودرن سبورت - الزمالك بدوري القسم الأول الأسبوع الثالث، المرحلة الثانية، بطل الدوري: إيقاف المدير الفني لنادي الزمالك عادل حسين حسني (8 مباريات) وغرامة مالية 5000 جنيه للطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب عدة مرات مما أدى إيقاف المباراة أكثر من مرة".

 

 

وأضاف بيان لجنة المسابقات: "إيقاف مساعد مدرب نادي الزمالك حسام محمد سعد (8 مباريات) وغرامة مالية 5000 جنيه للطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب، توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت ( 1000 جنيه)، لتسرب أعداد زيادة داخل الملعب".

 

وفازت سيدات الزمالك إلى مودرن سبورت بنتيجة 3-2، ومن المقرر أن يواجه الفريق الأهلي، مساء غدا الجمعة.

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