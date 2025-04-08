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كريم رمزي: زيزو وقع للأهلي وصوّر إعلان تجاري بتيشرت المارد الأحمر

كريم رمزي: زيزو وقع للأهلي وصوّر إعلان تجاري بتيشرت المارد الأحمر

الثلاثاء، 08-04-2025 10:53 ص

 

 

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحاته في برنامج “رقم 10”، أن أحمد مصطفى زيزو، نجم نادي الزمالك، وقّع بالفعل على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة تمّت من جانب اللاعب، ولكن الإعلان الرسمي لم يتم حتى الآن.

وأوضح رمزي أن زيزو وقّع العقود مع شركة الكرة بالنادي الأهلي، لكنه لم يبلغ نادي الزمالك برغبته في عدم تجديد تعاقده، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

 وأشار إلى أن الأهلي يلتزم الصمت حاليًا لعدم إثارة أي مشاكل مع الزمالك، مع احترام كامل للعلاقة التعاقدية القائمة حتى الآن.

إعلان تجاري يؤكد الصفقة

من اللافت أن زيزو، بحسب رمزي، شارك بالفعل في إعلان تجاري لصالح اثنين من رعاة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته لاعبًا في صفوف الأهلي، وهو ما يعزز صحة الأنباء حول انتقاله.

شرط جزائي حال التراجع

كما كشف رمزي عن أن اللاعب ووالده تسلّما مقابلًا ماديًا نظير مشاركته في الإعلان، وفي حال قرر زيزو التراجع عن الصفقة، سيكون مطالبًا بدفع شرط جزائي يعادل قيمة عقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات كاملة.

 

سبب تأجيل الإعلان الرسمي

 

وأكد رمزي أن سبب عدم الإعلان عن الصفقة حتى الآن يعود إلى رغبة زيزو في تجنّب الضغوط الجماهيرية، بالإضافة إلى رغبة الأهلي في استمرار مشاركة اللاعب مع الزمالك حتى نهاية الموسم، بهدف الحفاظ على مستواه وتجهيزه للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية.

 

كل شيء جاهز للإعلان

 

وختم رمزي تصريحاته بأن كل التفاصيل الخاصة بصفقة زيزو جاهزة للإعلان الرسمي، والذي سيتم فور انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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