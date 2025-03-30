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الزمالك يصعد ضد حسام حسن بسبب تصريحاته عن "زيزو"

الزمالك يصعد ضد حسام حسن بسبب تصريحاته عن "زيزو"

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الأحد، 30-03-2025 12:34 م

 

 

أثار ظهور حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في برنامج المقالب «رامز إيلون مصر» موجة من الجدل، خاصة بعد تصريحاته التي تناولت إمكانية انتقال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، إلى النادي الأهلي.

 

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن استياء المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من مشاركة حسام حسن في البرنامج، معتبرًا أن ذلك لا يليق بمدير فني يقود المنتخب الوطني. وأوضح الغندور، عبر منشور على حسابه في موقع «فيس بوك»، أن أبو ريدة أبدى غضبه الشديد ليس فقط من الظهور الإعلامي لحسام حسن، ولكن أيضًا من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها خلال الحلقة.

 

وفي أعقاب ذلك، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع أي مدرب للمنتخبات الوطنية من الظهور في البرامج الترفيهية مستقبلاً، وذلك حفاظًا على هيبة الجهاز الفني وتركيزه الكامل على مهامه.

 

على الجانب الآخر، أثارت تصريحات حسام حسن عن زيزو موجة غضب داخل نادي الزمالك، حيث اعتبر مسؤولو النادي أن حديثه غير مناسب ويؤثر على استقرار الفريق، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد ما قاله المدير الفني للمنتخب.

 

يأتي هذا الجدل في وقت حساس يمر به المنتخب المصري، حيث يستعد لخوض استحقاقات دولية مهمة، وتسعى الإدارة الفنية للحفاظ على الاستقرار والتركيز لضمان تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

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