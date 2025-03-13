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سر عدم إعلان عقوبة الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة حتى الآن

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سر عدم إعلان عقوبة الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة حتى الآن

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الخميس، 13-03-2025 11:48 ص

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن سر عدم إعلان رابطة الأندية المصرية عقوبة انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة الـ 130.

 

وكان الأهلي قد قرر عدم خوض لقاء القمة ضد الزمالك، في المباراة التي كان مقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الثاني بمجموعة المنافسة على اللقب.

 

الغندور يكشف سر عدم معاقبة الأهلي ؟

 

أكد الغندور في برنامجه التلفزيوني المذاع عبر قناة المحور، أن عقوبة الأهلي سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة لأن مباريات الجولة ستنتهي اليوم الخميس، بمواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي.

 

وتابع: "ما يتردد عن إمكانية عدم تطبيق اللائحة على الأهلي غير صحيح، واللوائح تطبق على الجميع".

 

وأختتم: "انسحاب الأهلي يندرج تحت بند العقوبات، والمعروف أن العقوبات يتم الإعلان عنها عقب انتهاء مباريات كل جولة".

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