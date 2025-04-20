الطالب خلّص على المُدرس لما شافه في ضع مخل.. وأسرته: دي أخته

كشفت أسرة الشاب المتسبب في وفاة مدرس بالمعاش بمدينة منوف في محافظة المنوفية، أن الشاب كان في سيارته مع شقيقته وليست مع فتاة في وضع مخل.

وكشف مصدر أن أسرة الشاب أكدت أن المجني عليه لم يضبط الشاب في وضع مخل مع فتاة في سيارة وإنما كانت شقيقة الشاب.

واتهمت أسرة المجني عليه محمد أبو فرو معلم بالمعاش الشاب بمقتل محمد أبو فرو أثناء نصحه له لوجوده في سيارة مع فتاة في وضع مخل.

وأكدت الأسرة أن الشاب قام بدفع الأستاذ محمد أرضا مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته، فيما تباشر مباحث منوف التحقيقات في الواقعة للتوصل إلى أحداث الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف، وتجرى الآن التحقيقات في الواقعة للتصريح بدفن الجثمان.