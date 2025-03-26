حسام حسن: إمام عاشور مش هيلعب في المنتخب تاني إلا لو اعتذر

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تمرد على المنتخب الوطني ويجب عليه الإعتذار لمصر أولا من أجل العودة من جديد للانضمام لقائمة الفراعنة.

وقال حسام حسن خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة سيراليون:«إمام عاشور تمارض على المنتخب ويحب أن يعتذر لمصر كلها وعملها مرتين وقام بشوط الكرة في إحدى التدريبات وكمان قال أنا نيجيري».

موقف حسام حسن من ضم إمام عاشور للمنتخب

وتابع :«إمام عاشور كان يدعي الإصابة للخروج من المنتخب وهو غير مصاب وما فعله يعتبر تجاوز ولن ينضم للمنتخب المصري إلا بعد الاعتذار للشعب المصري كلة وأنا كمدير قني لمنتخب مصر يحمي اسم مصر ولن أقبل بتمرد أحد ومفيش حد أكبر من مصر».

مصر تفوز على سيراليون

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من تريزيجيه اخترقت دفاعات سيراليون لتصل لنجم الزمالك الذي ترجمها على الفور لهدف مميز.

وفرض منتخب مصر سيطرته على الكرة طوال المباراة وسط عجز كبير من سيراليون لوقف هجمات الفراعنة.

وأضاع الفراعنة عددا كبيرا من الفرص أمام المرمى ويحاولون فك شفرات مرمى سيراليون لتسجيل الهدف الأول حيث أتيحت فرصة لـ محمد صلاح ولكن سددها بعيده عن المرمى.

ويعتمد العميد على الكرات الطولية خلف دفاعات سيراليون من زيزو ومروان عطية لـ ثلاثي الهجوم مصطفي محمد ومحمد صلاح ومرموش.

في الشوط الثاني حافظ العميد على الهدف بتبديلات دفاعية للحفاظ على التقدم وإبطال مفعول هجمات سيراليون قبل تهديد مرمى الفراعنه.