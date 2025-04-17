كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك سيخوض مباراته الأخيرة في الدوري المصري الممتاز يوم 1 يونيو 2025 أمام فريق فاركو، وذلك بعد خروجه من بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 20 مايو المقبل.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة زيزو

أوضح هشام، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” المذاع على فضائية النهار، أن النادي الأهلي يخطط للإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد سيد “زيزو” بعد مباراة الزمالك وفاركو، وتحديدًا خلال 48 ساعة بعد 1 يونيو كحد أقصى.

وأشار إلى أن الإعلان سيكون من خلال فيديو تقديمي مبهر لجماهير القلعة الحمراء، يليق بقيمة الصفقة، وسيتم قيد اللاعب محليًا ضمن قائمة الفريق، إلى جانب قيده في قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية.

تضارب محتمل في المواعيد بسبب بيراميدز

تطرق هشام للحديث عن موقف بيراميدز، مشيرًا إلى أنه في حال تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فإن مباراة الذهاب ستكون يوم 24 مايو، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو.

وأكد أنه من المحتمل أن يعترض بيراميدز على موعد نهائي كأس مصر إذا تزامن مع لقاء الذهاب في دوري الأبطال، خاصة أن الفريق سيواجه ضغطًا كبيرًا في المباريات.

موقف الأهلي حال تأهله للنهائي الإفريقي

اختتم هشام تصريحاته قائلاً: “في حال تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بدلاً من بيراميدز، قد لا يُبدي اعتراضًا على موعد نهائي كأس مصر، خاصة أن كلا المباراتين (الذهاب والإياب) ستُقامان في القاهرة، مما يُسهل المهمة على الفريق الأحمر من حيث التنقل والإعداد”