الخميس 17 أبريل 2025
توقيت مصر 17:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يقفز في جميع البنوك ويكسر الـ 51 جنيهًا

بالصور.. السبب الحقيقي لغلق وتشميع عيادة شام الذهبي ابنة أصالة

رسالة نـ.ـارية من علاء مبارك لـ محمد رمضان: استرجل

قرار رسمي.. منع سلاف فواخرجي من التمثيل

شاهد.. مشاجرة بالأيدي بين أعضاء مجلس النواب لهذا السبب

لحظة سقوط إعلامي سعودي مغشيًا عليه على الهواء

مات داخل السجن.. وفاة المتهم بإنهاء حياة ابنتيه التوأم لرسوبهما في الثانوية

سوء الخاتمة.. ماتت على معصية كبيرة وحُـ.ـرقت في الدنيا قبل الآخرة!

إعلان مبهر.. الكشف عن موعد تقديم "زيزو" لجماهير الأهلي رسميًا

قلبي انكسر واتعقدت.. هنا الزاهد تكشف سبب طلاقها من أحمد فهمي

إعلان مبهر.. الكشف عن موعد تقديم "زيزو" لجماهير الأهلي رسميًا

الخميس، 17-04-2025 11:08 ص

 

 

كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك سيخوض مباراته الأخيرة في الدوري المصري الممتاز يوم 1 يونيو 2025 أمام فريق فاركو، وذلك بعد خروجه من بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 20 مايو المقبل.

 

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة زيزو

 

أوضح هشام، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” المذاع على فضائية النهار، أن النادي الأهلي يخطط للإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد سيد “زيزو” بعد مباراة الزمالك وفاركو، وتحديدًا خلال 48 ساعة بعد 1 يونيو كحد أقصى.

وأشار إلى أن الإعلان سيكون من خلال فيديو تقديمي مبهر لجماهير القلعة الحمراء، يليق بقيمة الصفقة، وسيتم قيد اللاعب محليًا ضمن قائمة الفريق، إلى جانب قيده في قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية.

تضارب محتمل في المواعيد بسبب بيراميدز

تطرق هشام للحديث عن موقف بيراميدز، مشيرًا إلى أنه في حال تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فإن مباراة الذهاب ستكون يوم 24 مايو، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو.

 

وأكد أنه من المحتمل أن يعترض بيراميدز على موعد نهائي كأس مصر إذا تزامن مع لقاء الذهاب في دوري الأبطال، خاصة أن الفريق سيواجه ضغطًا كبيرًا في المباريات.

 

موقف الأهلي حال تأهله للنهائي الإفريقي

 

اختتم هشام تصريحاته قائلاً: “في حال تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بدلاً من بيراميدز، قد لا يُبدي اعتراضًا على موعد نهائي كأس مصر، خاصة أن كلا المباراتين (الذهاب والإياب) ستُقامان في القاهرة، مما يُسهل المهمة على الفريق الأحمر من حيث التنقل والإعداد

إقرأ ايضا

19_2019-637089373853023149-302

الخطيب يتدخل وينهي أزمة سفر لاعبي الفريق في مطار القاهرة

unnamed

"إيقاف عن القيد لفترتين".. الزمالك قد يواجه عقوبة قاسية بسبب "فيديو زيزو"

images

رفض شكوى الزمالك ضد الأهلي

أخبار متعلقة

unnamed

"إيقاف عن القيد لفترتين".. الزمالك قد يواجه عقوبة قاسية بسبب "فيديو زيزو"

images

زيزو يخرج عن صمته: والدي محترم واللي ميدو عملوا معاه ميصحش

2645087_0

كريم رمزي: زيزو وقع للأهلي وصوّر إعلان تجاري بتيشرت المارد الأحمر

7401315767136202502260632243224

شوبير: زيزو عقده انتهى مع الزمالك وتم اتخاذ القرار بشأن الأهلي

ىة

ميدو: اثنين من لاعبي الأهلي طلبا الانضمام للزمالك.. وهذا كان ردي عليهما

869

أمير هشام: زيزو وقّع للأهلي 4 مواسم (تفاصيل)