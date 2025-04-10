الغندور يكشف موعد إقالة حسام حسن من جهاز المنتخب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حقيقة وجود خلافات بين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب معسكر شهر يونيو المقبل.

قال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “المحور” :"مصدر في اتحاد الكرة أكد أنه لا يوجد أزمات، وكل ما في الأمر أن حسام حسن كان يرغب في خوض مباراة ودية أمام منتخب قوي، بحضور لاعبي الأهلي والمحترفين بالكامل".

وأضاف: “أبوريدة لا يتربص بحسام حسن ولا ينتظر خسارة المنتخب في مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل، من أجل إقالة الجهاز الفني، والحكم عليهم سيكون في أمم أفريقيا نهاية العام الحالي بالمغرب، وفي حالة الإخفاق سيتم توجيه الشكر لهم وتعيين مدير فني آخر لقيادة المنتخب في مونديال 2026”.

وتابع :"المصدر أكد أنه جار الاتفاق مع منتخب أفريقي قوي مثلما طلب حسام حسن، لإقامة مباراة ودية بمشاركة وجوه جديدة من اللاعبين بعيدا عن الأهلي والمحترفين، والأقرب حتى الآن جزر القمر".