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بعد زيزو.. الأهلي يتفاوض مع لاعب آخر بالزمالك

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الإثنين، 24-03-2025 10:42 ص

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عن تحرك النادي الأهلي لحسم التعاقد مع حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك": "الأهلي يرغب في التعاقد مع حسام عبدالمجيد بعد نهاية عقده مع الزمالك".

وينتهي عقد حسام عبدالمجيد، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده مع الفريق الأبيض.

يُذكر أن الأهلي اقترب من التعاقد مع "زيزو"، جناح فريق الزمالك، في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال لاعب حر، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده مع الزمالك بسبب الخلاف حول المقابل المادي.

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