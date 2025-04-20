انهارت الفنانة سما المصري بالبكاء في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن، بسبب ما زعمته منتج حاول ابتزازها لمشاركتها في عمل فني، مؤكدة أنها كانت تحتاج إلى الأموال بشدة، وكانت تسعى في العديد من الأشياء لتحصل على المال.

وخلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامج «من قريب»، وجه لها سؤالا قائلًا: «فيه منتج حاول ييتزك قالك يا ترتبطي بيا أو مش هتاخدي الدور؟».

أجابت سما قائلة: «آه وكنت محتاجة الفلوس أكتر من الدور وحاولت اشتغل حاجات تانية وبرضو فيها قلة أدب، التحرش والابتزاز والطمع مش في الوسط الفني بس في كل حتة».