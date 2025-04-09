الأربعاء 09 أبريل 2025
توقيت مصر 14:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ساويرس يفجر مفاجأة عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة القادمة

المتهم بهتك عرض ابنة خالته: كله برضاها.. والمحكمة تصدمه

زيزو يخرج عن صمته: والدي محترم واللي ميدو عملوا معاه ميصحش

الضحية مات.. تفاصيل حادث دهس نجل الفنان محسن منصور لعامل في أكتوبر

خزان الموت.. مصـ.ـرع 3 أشقاء وإصابة الشقيق الرابع بالعاشر من رمضان

زيزو يشكو الزمالك لاتحاد الكرة ويطلب فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على حقوقه المتأخرة

أمريكا تغتال وزير الدفاع الحوثي وعددًا من مرافقيه

ضـ.ـربها لحد ما ماتت في إيده.. زوج ينهي حياة زوجته في البحيرة لسبب صادم

حملت سفاحا ومش عارفين من مين بسبب كثرة علاقاتها.. اعترافات شقيقين قتـ.ـلا شقيقتهما

والد زيزو: ميدو هو السبب في تطفيش ابني من الزمالك

نجم الزمالك لـ زيزو: بعت النادي بدري.. والأخير يرد

images
ا
الأربعاء، 09-04-2025 09:36 ص

 

علّق طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، على الأنباء المتداولة بشأن انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى النادي الأهلي.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته في برنامج الكورة مع فايق: "زيزو باع الزمالك بدري أوي، ولازم عقليته تكون مختلفة عن كده. مينفعش اللي عمله بصراحة. هو ربط مشاكله مع مجلس الإدارة بالرحيل، حتى لو هو فاشل".

وتابع: "وأنا بلّغت حازم إمام إن زيزو اتفق مع النادي الأهلي على كل حاجة خلاص. زيزو غلطان، ومجلس الإدارة كمان زيّه.. وطبعًا كلام السوشيال ميديا ولّع الدنيا أكتر".

من جانبه، أكد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ، مشددًا على احترامه الكامل لنادي الزمالك.

وكتب زيزو عبر "ستوري إنستجرام" على حسابه الرسمي: "الحمد لله، أنا راجل بحترم كل الناس، لكن للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، والتزامي الصمت، زاد عن حده. وكل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو، وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور".

وتابع: "بكل وضوح، أنا لم أوقع لأي نادٍ سواء داخل أو خارج مصر. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صحيح. كمان، اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادٍ، برضو يتفضل يطلعه على الملأ. الناس لازم تعرف كويس".

وواصل زيزو: “أنا بقدّر جدًا الكيان الكبير اللي بلعب فيه، ولا يمكن أنكر فضله عليّا.. لكن فيه حاجة مكنتش حابب أتكلم فيها خالص، لأنه للأسف، الأمور في الإعلام كلها ماشية في اتجاه واحد”.

وأكمل: "ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا؟ ليه محدش قال إن الناس سايباني بقالها شهور ومش عايزين يجددوا عقدي؟ ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليّا بقالها كتير ومش لاقي حد؟".

واختتم: “كمان، محدش اتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليّا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض الموجود.. ورغم كل ده، قلت وهفضل أقول: أنا منتظر كلمة النادي، وردّه، لاعتبارات كتير، مش لتجميل الصورة”.

إقرأ ايضا

images

زيزو يخرج عن صمته: والدي محترم واللي ميدو عملوا معاه ميصحش

zizo-2025

زيزو يشكو الزمالك لاتحاد الكرة ويطلب فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على حقوقه المتأخرة

GgqAlA-XMHsAAJ_OG

جون سينا يصدم الجمهور ويعلن إصابته بالسرطان

أخبار متعلقة

2645087_0

كريم رمزي: زيزو وقع للأهلي وصوّر إعلان تجاري بتيشرت المارد الأحمر

7401315767136202502260632243224

شوبير: زيزو عقده انتهى مع الزمالك وتم اتخاذ القرار بشأن الأهلي

ىة

ميدو: اثنين من لاعبي الأهلي طلبا الانضمام للزمالك.. وهذا كان ردي عليهما

869

أمير هشام: زيزو وقّع للأهلي 4 مواسم (تفاصيل)

88064142306720250329083306336

الزمالك يصعد ضد حسام حسن بسبب تصريحاته عن "زيزو"

424

ميدو يشكر زيزو ووالده ويكشف السبب