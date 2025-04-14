قرار عاجل من الرابطة.. هل تعاد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل قاطع أن مباراة بيراميدز والأهلي لن تُعاد، وذلك ردًا على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول أحقية محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، بالطرد خلال اللقاء بسبب احتفاله بهدفه بطريقة اعتبرها البعض تستوجب الإنذار الثاني.

وجاء في تصريحات رسمية أدلى بها مسؤولو الرابطة لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن ما تم تداوله من معلومات غير دقيق، وأن اللاعب محمد الشيبي لم يحصل إلا على بطاقة صفراء واحدة فقط خلال المباراة، وكانت بسبب قيامه بخلع قميصه أثناء الاحتفال بتسجيل هدف.

وأوضح المسؤولون أن البطاقة الصفراء التي تم منحها في الشوط الثاني قبل واقعة الاحتفال، لم تكن للشيبي، وإنما كانت من نصيب زميله في الفريق مهند لاشين، وبالتالي فإن الشيبي لم يحصل على إنذارين كما أشيع، ولا توجد أي أسباب قانونية تستوجب إعادة المباراة.

وشددت الرابطة على أن لوائح الكرة واضحة في مثل هذه الحالات، وأن الحكم هو صاحب القرار داخل الملعب، وقد دوّن في تقريره كافة التفاصيل المتعلقة بالإنذارات التي وُجهت للاعبين.

كما أكدت أن الطاقم التحكيمي أدار اللقاء وفقًا للقوانين المعمول بها، ولم تُسجل أي مخالفة تستدعي إعادة المواجهة.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالمباريات وقرارات التحكيم، لما لها من تأثير كبير على الأجواء الرياضية والجماهيرية، مشددة على دعمها الكامل لتطبيق العدالة واحترام قرارات الحكام واللجان المنظمة.