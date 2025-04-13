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170 مليون جنيه.. سيد عبدالحفيظ يثير الجدل عن رحيل كولر

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الأحد، 13-04-2025 09:44 ص

 

أثار سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، الجدل، بشأن رحيل مارسيل كولر مع القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»: "أنا بتكلم على المستوى الفني، الأهلي مش نادي استثمار".

وأضاف: "أنا معرفش عقد كولر إيه.. لكن ماذا لو إن من حقه ياخد عقده كامل سنتين، فتصحى الصبح تديله 3 مليون يورو؟! (ما يعني يقرب من 170 مليون جنيه)".

وأكمل: "ممكن بالتراضي؟ حط نفسك مكان كولر يصحى الصبح يسيبلك 3 مليون يورو باقي عقده!".

ورفض سيد عبد الحفيظ الجزم خلال رده على سؤال الإعلامي إبراهيم فايق بشأن معرفة تفاصيل عقد كولر، قائلًا: "الله أعلم. أنا معرفش العقد ايه بس بقول أنت ممكن تتفاجئ بحاجة".

وتابع: "التوقيت مهم وفي معلومات عند الإدارة هي أدرى بيها، وتشوف أنت تحل الموضوع ده إزاي".

 

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