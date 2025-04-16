محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف جاره في مدينة السنبلاوين

تعود الأضواء مجددًا إلى اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تحديد المحكمة الاقتصادية بجنوب المنصورة جلسة يوم الخميس 17 أبريل، كأولى جلسات محاكمته بتهمة سب وقذف جاره في مدينة السنبلاوين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد اللاعب اتهمه فيه بالتطاول عليه وسبه علنًا من خلال منشورات مسيئة على فيسبوك.

وبحسب ما صرح به المستشار علي فايز، محامي المجني عليه، فقد أجرت مباحث تكنولوجيا المعلومات تحرياتها وقدمت تقريرًا مفصلًا للنيابة العامة، التي أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية تحت رقم 31 لسنة 2025 جنح اقتصادية.

وتأتي هذه القضية بعد أشهر قليلة من إنهاء إمام عاشور قضية سابقة تتعلق بالاعتداء على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد، والتي انتهت بالتصالح بعدما صدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر.

وخلال جلسة استئنافه، وجه له القاضي نصائح مباشرة بعدم التهور والتركيز على مستقبله، ليرد اللاعب بابتسامة قائلاً: "حاضر يا فندم".

وكان أقام المجني عليه دعوى منذ عدة أشهر أعادتها المحكمة للنيابة العامة لإعادة التحقيق وقال المستشار علي فايز محامي المجني عليه أنه تقدم ببلاغا إلى مباحث الانترنت ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر يتهمه فيه بالسب والقذف.

علي فايز المحامي

وأضاف فايز أن مباحث تكنولوجيا المعلومات "الانترنت" قامت بفحص البلاغ وقدمت تحرياتها إلى النيابة العامة بالمنصورة والتي قررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية برقم 31 لسنة 2025 جنح اقتصادية جنوب المنصورة وحددت لها جلسة بعد غد الخميس 17 إبريل الجاري.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور، نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

ووجه القاضي عدة نصائح لإمام عاشور خلال نظر جلسة معارضته الاستئنافية: "خلي بالك من مستقبلك وبلاش تهور، أنت شاب لسه صغير"، ليرد الأخير بابتسامة: "حاضر يا فندم".