وزير الشباب والرياضة: على الأهلي أن يتحمل نتيجة انسحابه

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كواليس أزمة مباراة القمة
بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والنادي الأهلي.
وقال أشرف صبحي خلال تصريحاته: النادي الأهلي هو قوة ناعمة لمصر ولا أحد في
العالم لديه مثل المارد الأحمر وأي مصري يفتخر ويتباهى به.
وأوضح : المشكلة الأخيرة بين رابطة الأندية التي تعد اللوائح وتدير بطولة
الدوري واتحاد الكرة لديه السلطة من الفيفا بشكل مباشر وبالتالي يمتلك ملف الحكام.
وأكمل: الزمالك رفض الموسم الماضي لعب مباراة القمة وتحمل نتيجة انسحابه
وتم تطبيق اللائحة عليه.
واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته: الأهلي اتخذ قرار الانسحاب وبالتالي
عليه أن يتحمل نتيجة القرار.. الوزارة ليس لها دخل في شئون اتحاد الكرة.