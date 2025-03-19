وزير الشباب والرياضة: على الأهلي أن يتحمل نتيجة انسحابه

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كواليس أزمة مباراة القمة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والنادي الأهلي.

وقال أشرف صبحي خلال تصريحاته: النادي الأهلي هو قوة ناعمة لمصر ولا أحد في العالم لديه مثل المارد الأحمر وأي مصري يفتخر ويتباهى به.

وأوضح : المشكلة الأخيرة بين رابطة الأندية التي تعد اللوائح وتدير بطولة الدوري واتحاد الكرة لديه السلطة من الفيفا بشكل مباشر وبالتالي يمتلك ملف الحكام.

وأكمل: الزمالك رفض الموسم الماضي لعب مباراة القمة وتحمل نتيجة انسحابه وتم تطبيق اللائحة عليه.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته: الأهلي اتخذ قرار الانسحاب وبالتالي عليه أن يتحمل نتيجة القرار.. الوزارة ليس لها دخل في شئون اتحاد الكرة.