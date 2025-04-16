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رفض شكوى الزمالك ضد الأهلي

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الأربعاء، 16-04-2025 09:45 ص

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التظلمات باتحاد الكرة، رفضت الشكوى المقدمة من الزمالك التي طالب فيها بهبوط الأهلي لدوري الدرجة الرابعة.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: «لجنة التظلمات رفضت الشكوى؛ استنادًا على أن الأهلي أعلن انسحابه من البطولة وعدم استكمال مباريات الدوري، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب لمباراة القمة».

علي الجانب الآخر، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عدم صحة ما تم ذكره  بإحدى القنوات الفضائية عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيراً إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

وقال أحمد سالم، في تصريح للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "نمر بفترة هي الأصعب في الموسم الكروي الحالي بعد وصول المنافسة على قمة الدوري إلى ذروتها، وإدارة النادي حريصة على توفير الأجواء المناسبة لفريق الكرة، ومن ثم لا مجال على الإطلاق للحديث الآن عن صفقات الموسم القادم".

وأضاف سالم: ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد أو رحيل وإعارة  بعض اللاعبين بالفريق؛ عار تماماً من الصحة، ونعلم جيداً رغبة البعض في التأثير على مسيرة الفريق لتحقيق أهداف مغرضة نعلمها جيداً، ولكننا قادرون على التصدي لأي أكاذيب، ولاعبونا على درجة عالية من الوعي ويدركون جيداً نتيجة خبرات سابقة ما المقصود من تناول أخبار الزمالك دون حيادية".

واختتم المتحدث الرسمي قائلاً: نحترم حرية الرأي والتعبير ونقدر قيمة وأهمية الإعلام، ولكننا أيضاً نطالب بتحري الدقة والتعامل بمهنية ومصداقية، ونؤكد أن الأخبار التي يتم نشرها عبر المنصات الرسمية للزمالك؛ هي المعبرة فقط عن الموقف الرسمي بالنادي، وسنقوم بالرد المناسب لردع ومحاسبة كل من يتعمد إثارة البلبلة حول النادي عامة.

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