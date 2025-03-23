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هل يمنح حسام حسن الإذن لـ صلاح لافتتاح مركز شباب نجريج؟

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الأحد، 23-03-2025 08:52 ص

 

 

ينتظر النجم المصري محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي، موافقة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل الخروج من المعسكر لحضور حفل افتتاح مركز الشباب الذي يحمل اسمه في مسقط رأسه بقرية نجريج في محافظة الغربية.

وتفتتح مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مركز شباب محمد صلاح في نجريج، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، مع الحضور المحتمل لـ نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان من المفترض أن يتم افتتاح مركز شباب نجريج يوم 17 مارس الجاري، بحضور محمد صلاح، ابن القرية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولكن نظرًا لظروف مباريات المنتخب تم تأجيل الافتتاح لغدٍ الأحد.

 

ويتوقف حضور محمد صلاح، افتتاح مركز الشباب، على موافقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

 

يذكر أنه تم عمل تجهيزات للطريق المؤدي إلى قرية نجريج منذ 10 أيام، مرورا بقرية أبو حمر وميت شريف ثم نجريج، استعدادًا ليوم الافتتاح.

 

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