الإثنين 14 أبريل 2025
توقيت مصر 16:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مسرب.. سكرتير عام محافظة سوهاج يحاول ضـ.ـرب نائب المحافظ داخل ديوان المحافظة

تفاصيل فضـ.ـيحة مدرب الكونغ فو وطالبة الثانوية في الهرم

محمد الشناوي عن شرط تجديد عقده مع الأهلي: أنا عايز زي رقم والد زيزو

بعد إفلاسه.. نقل فنان شهير إلى دار مسنين

طالب جامعي ينهي حياة معلمته في الشارع

ضبط طالبتين سعوديتين بفعل فاضح داخل الجامعة وقرار عاجل بشأنهما

هزت الإسكندرية.. أنهى حياة زوجته حـ.ـ رقًا بالبنزين حتى تفـ.ـحـ مت

الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة عربية: كانت عايزة ترقع غشاء البكارة

مقتـ.ـل شقيقتين بالثانوية العامة.. ومفاجأة حول هوية الجاني

بدلة رقص.. الله يكسفك" انتقادات حادة لـ محمد رمضان بسبب ملابسه في حفلة أمريكا

محمد الشناوي عن شرط تجديد عقده مع الأهلي: أنا عايز زي رقم والد زيزو

sddefault
ا
الإثنين، 14-04-2025 12:53 م

 

 

يترقب الجميع داخل النادي الأهلي، مصير محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، من تجديد عقده أو الرحيل عن الأحمر في نهاية الموسم.

وينتهي عقد محمد الشناوي، مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق، على أن ينتقل إليه مجانا في نهاية الموسم.

ويسعى النادي الأهلي في الفترة الحالية، للحفاظ على حارسه، من أجل المشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، ورفض رحيله في ظل التواصل معه وتقديم عرض له في الفترة الماضية.

هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي والد زيزو؟

وخرج الإعلامي أحمد حسن، بتصريحات خلال الساعات الماضية عبر برنامجه "الكابتن" قائلا: "أحد المقربين سأل محمد الشناوي قالوله يعني بعد الأرقام اللي بنسمعها في تعاقد الأهلي مع زيزو، أكيد انت هتغير رأيك وتطلب نفس أرقام زيزو عشان تجدد".

أضاف قائد المنتخب السابق: "الشناوي رد عليهم قالهم لأ أنا هطلب زي أرقام ابو زيزو عشان أجدد، في إشارة منه لطلب مبالغ مالية كبيرة من أجل تجديد عقده".

وفي المقابل، نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد مؤكدا أن النادي الأهلي يقدر لاعبيه جيدا، ولا يتم الحديث في الإعلام عن عقود أي لاعب، والشناوي له مكانة خاصة، في ظل إنه قائد الفريق، ولا يتدخل في عقد أي لاعب أخر سواء في الفريق أو سيتعاقد معه النادي، لأنه شأن إداري.

واختتم تصريحاته: "الحديث عن عمولة أي شخص من صفقة في الأهلي، هي مجرد شائعات تتردد عبر السوشيال ميديا، والأهلي لا يعلن أي شيء أو التعاقد مع أي لاعب سوى في التوقيت المناسب"

إقرأ ايضا

722

قرار عاجل من الرابطة.. هل تعاد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

4dbf34ad-2b80-4308-9eca-c2b11df5c454

قرار عاجل من الخطيب بعد كارثة مباراة بيراميدز

1

"كسر عضمة الساق".. تطورات الإصابة الصعبة لـ أحمد القندوسي

أخبار متعلقة

722

قرار عاجل من الرابطة.. هل تعاد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

4dbf34ad-2b80-4308-9eca-c2b11df5c454

قرار عاجل من الخطيب بعد كارثة مباراة بيراميدز

unnamed

170 مليون جنيه.. سيد عبدالحفيظ يثير الجدل عن رحيل كولر

images

زيزو يخرج عن صمته: والدي محترم واللي ميدو عملوا معاه ميصحش

zizo-2025

زيزو يشكو الزمالك لاتحاد الكرة ويطلب فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على حقوقه المتأخرة

2645087_0

كريم رمزي: زيزو وقع للأهلي وصوّر إعلان تجاري بتيشرت المارد الأحمر