محمد الشناوي عن شرط تجديد عقده مع الأهلي: أنا عايز زي رقم والد زيزو

يترقب الجميع داخل النادي الأهلي، مصير محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، من تجديد عقده أو الرحيل عن الأحمر في نهاية الموسم.

وينتهي عقد محمد الشناوي، مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق، على أن ينتقل إليه مجانا في نهاية الموسم.

ويسعى النادي الأهلي في الفترة الحالية، للحفاظ على حارسه، من أجل المشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، ورفض رحيله في ظل التواصل معه وتقديم عرض له في الفترة الماضية.

هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي والد زيزو؟

وخرج الإعلامي أحمد حسن، بتصريحات خلال الساعات الماضية عبر برنامجه "الكابتن" قائلا: "أحد المقربين سأل محمد الشناوي قالوله يعني بعد الأرقام اللي بنسمعها في تعاقد الأهلي مع زيزو، أكيد انت هتغير رأيك وتطلب نفس أرقام زيزو عشان تجدد".

أضاف قائد المنتخب السابق: "الشناوي رد عليهم قالهم لأ أنا هطلب زي أرقام ابو زيزو عشان أجدد، في إشارة منه لطلب مبالغ مالية كبيرة من أجل تجديد عقده".

وفي المقابل، نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد مؤكدا أن النادي الأهلي يقدر لاعبيه جيدا، ولا يتم الحديث في الإعلام عن عقود أي لاعب، والشناوي له مكانة خاصة، في ظل إنه قائد الفريق، ولا يتدخل في عقد أي لاعب أخر سواء في الفريق أو سيتعاقد معه النادي، لأنه شأن إداري.

واختتم تصريحاته: "الحديث عن عمولة أي شخص من صفقة في الأهلي، هي مجرد شائعات تتردد عبر السوشيال ميديا، والأهلي لا يعلن أي شيء أو التعاقد مع أي لاعب سوى في التوقيت المناسب"