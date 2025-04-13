"كسر عضمة الساق".. تطورات الإصابة الصعبة لـ أحمد القندوسي

حرص النائب محمد ابو العينين، وكيل مجلس النواب، على أن يتابع بنفسه، حالة الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، والذي تعرض للإصابة بكسر في الساق، خلال مباراة فاركو، بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

ووجه النائب محمد أبو العينين، بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر “كونسلتو” طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.

البطاوي يكشف تفاصيل إصابة قندوسي

كشف معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تفاصيل الحالة الطبية لأحمد قنودسي لاعب الفريق عقب إصابته في مباراة سيرامياك مع فاركو في الدوري .

وقال معتز البطاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" إصابة أحمد قندوسي صعبة والجاهز الطبي قام بالإسعافات الاولية".

وتابع :" تم إجراء الإشاعات له ومتجهين إلى مستشفى في القاهرة لإجراء عملية له ".

وأكمل معتز البطاوي :" القندوسي اصيب بكسر في عضمة الساق بسبب تدخل عنيف من احد لاعبي فاركو".

ولفت معتز البطاوي :" كل لاعبي الفريقين كانوا متواجدين في المستشفى للاطمئنان على قندوسي واطمئن الجميع ان قندوسي حالته مستقرة وسيتم إجراء عملية جراحية له ، ومدة غياب قندوسي المتوقعة من 6 لـ 9 شهور ".

تعرض أحمد القندوسي نجم سيراميكا كليوباترا، لإصابة بالغة الخطورة؛ بعد تدخل عنيف من ياسين الملاح لاعب فاركو، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري.

وتدخل ياسين الملاح بشكل عنيف على أحمد القندوسي؛ ليتعرض الأخير لإصابة بالغة، بكسر في قدمه، ويتم نقله بسيارة الإسعاف على الفور إلى المستشفى.

حقق سيراميكا كليوباترا الفوز علي فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان فى الدقيقة 73 وأحمد رضا فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس في المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.









