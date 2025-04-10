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رسميًا.. الدولار يسجل رقمًا تاريخيًا لأول مرة في جميع البنوك

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الخميس، 10-04-2025 01:35 م

 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري رقمًا تاريخيًا ، حيث وصل في معظم ابنوك وفى مقدمتها البنك المركزي  إلى 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع .

و سجل  سعر الدولار، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.62 جنيه للشراء 51.72 البيع ، و فىبنك مصر  51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.72 جنيه للشراء و  51.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار  فى التعاملات بالبنوك المصرية،  اليوم كالآتى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.62 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

 

 

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