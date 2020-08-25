اغتصب زوجة أبيه المتوفي.. تفاصيل صادمة عن سائق "توك توك" بحلوان

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اغتصاب

حلوان

سائق توك توك

زوجة أبيه

ألقت قوات الشرطة القبض على سائق توك توك بحلوان، بعد أن تم الإبلاغ عنه بتهمة اغتصاب زوجة أبيه المتوفي بالإكراه.

وكانت البداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من ربة منزل تبلغ من العمر 47 سنة، ضد نجل زوجها المتوفي، اتهمته فيه باغتصابها بالإكراه في شقتها بمنطقة المنشية بحلوان.

وبعد بالانتقال لمكان الواقعة وفحص البلاغ أكدت المجني عليها أن ابن زوجها البالغ من العمر 22 سنة، والذي يعمل سائق توك توك اعتاد التحرش بها بعد وفاة والده، حتى قام باغتصابها بالإكراه والاعتداء عليها بالضرب قبل أن يترك المنزل ويهرب.

وكانت مباحث مديرية أمن القاهرة قد أعدت عدة أكمنة للمتهم وأسفر أحدها عن إلقاء القبض عليه في أحد الأماكن التي يتردد عليها.

وعند مواجهته بأقوال زوجة والده اعترف بجريمته، مبررا ذلك بأنه لم يكن في وعيه وعندما أفاق وشعر بما فعل ترك المنزل وفر هاربا،  حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.


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