هو فيه كده؟.. تعليق مفاجئ من لميس الحديدي على بكاء شيرين في الكويت

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بكاء المطربة شيرين عبد الوهاب الهستيري في حفل الكويت الذي أحيته مساء الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

وكتبت "الحديدي" عبر حسابها على "إكس": "هو فيه مشاعر كدة؟ يا شيرين، دموعك وجعت قلوبنا ربنا يحفظك ويحفظ صوتك وإحساسك الرائع".

وانهارت "شيرين" من البكاء خلال تواجدها على خشبة المسرح خلال غنائها أغنية "كده يا قلبي" وتركت "المايك" وتراجعت للخلف وهي في حالة هستيرية من البكاء، لدرجة أنها لم تستطع استكمال غنائها.

وقدمت شيرين بالحفل عددا من أغانيها، منها "حبُه جنة"، "الوتر الحساس"، "كلام عينيه"، "أنا في الغرام"، "عين ونني"، وغيرها من الأغاني.