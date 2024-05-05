"ولادة بدون حمل".. إعلان لطبيب نساء يثير الجدل





انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان لطبيب نساء مصري، أحدث ضجة كبيرة وأثار سخرية المصريين، بسبب اللوحة الدعائية التي استخدمها لعيادته الخاصة.

وأعلن الطبيب عن نفسه بعبارة "ولادة بدون حمل"، مضيفا كلمتي (سهلة وصعب) بخط صغير جدا، لتكون العبارة: "ولادة سهلة بدون حمل صعب"، لكنها تظهر للقارئ من بعيد وللوهلة الأولى "ولادة بدون حمل".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة من اللوحة الإعلانية، حيث علق أحدهم ساخرا: "ولادة بدون حمل! الدكتور هيولدك الاول وبعدين هيقولك مبروك انتي حامل".

وكتب ناشط: "أصلها ولادة (سهلة) بدون حمل (صعب) بس حطهم بخط صغير.. وبرضو العلم بيتقدم يعني".

فيما اعتبرت ناشطة أن ما قام به الدكتور فن تسويقي وكتبت: "باب ماجاء في فن التسويق.. مكتوب (ولادة سهلة بدون حمل صعب)، سهلة أسفل التاء المربوطة، وصعب داخل حرف ل..".

وعلق حساب: "بعيدا عن الهزار، في الـmarketing اللي هو عمله دي عبقرية حتى لو مش مقصودة. لو دققت هتلاقي كلمه سهلة و كلمه صعب صغيرين و مرميين على الجنب. بس اللي هيشوفها هيقرى ولاده بدون حمل مع الدكتور مصطفي خطاب وساعتها اليفطه باسمه برقم عيادته هتنتشر و الإعلان يحقق المطلوب منه".