بعد استقالته..تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على تأهل الأهلي

07 مارس 2020 - 05:39 م

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه بتعليق مفاجئ على فوز الأهلي في المباراة اليوم على صن داونز، وتأهله إلى الدور نصف النهائي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك":" مبروووك الحمدلله".

وكان تركي آل الشيخ تقدم باستقالته من رئاسة النادي الهلي الشرفية، والتي لم يحسم مجلس الإدارة القرار فيها.

وتأهل النادي الأهلي، للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، بقمجموع 3-1 في المبارتين.

وأقيمت مباراة العودة من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم بين الفريقين على ملعب صن داونز تحت قيادة الحكم بكاري جاساما.

على معلول أحرز هدف التقدم للنادي الأهلي في الشوط الأول، بينما أدرك بطل جنوب إفريقيا هدف التعادل، من كرة شكك المحللون في صحتها بداعي التسلل.

وبهذا التعادل، يتأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي من البطولة، لملاقاة الصاعد من فريقي الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.

وسافر النادي الأهلي من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جوهانسبيرج يوم الأحد الماضي، مع فريق صن داونز على متن طائرة واحدة.

وسيواجه الأهلي الفائز، من مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي، في الدور نصف النهائي.