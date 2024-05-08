اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية.. وأول رد فعل من إسرائيل





أعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "طلائع التحرير" في بيان منسوب لها ومتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليتها عن اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في الإسكندرية.

وقالت خلال البيان، أنها قتلت رجل الأعمال انتقاما من الحرب الإسرائيلية في غزة، متهمة القتيل بأنه يقوم بجمع معلومات وتجنيد بعض الأشخاص.

فيما أصدرت الجهات الأمنية بيانًا قالت إنها تعمل على التوصل إلى الجناة.

من جانبه، كشف موقع "واللا" العبري، أن رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر، الذي قتل في الإسكندرية طعناً، هو يهودي كندي يحمل جواز سفر إسرائيلي.

وبحسب آخر المعطيات، يقيم كيبر في الإسكندرية منذ 9 سنوات، ولم يكن ساحئاً أو زائراً، وفق ترجيحات صحيفة "يسرائيل هيوم"، ما يعني أن لديه منظومة علاقات في المدينة الساحلية وفي مصر بوجه عام.





وأوضحت الصحيفة أن "رجل أعمال لديه شركة لتصدير الفاكهة والخضروات، وأن لدى هذه الشركة فرع في منطقة التجارة الحرة بمدينة الإسكندرية".

وبحسب الصحيفة، فإن "تسير تحقيقات السلطات المصرية، باتجاه فحص سجلات الاتصالات التي أجرها كيبر قبل مقتله".

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع قضية مقتل كيبر وتتواصل مع السلطات المصرية في هذا الجانب.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "رجل الأعمال اليهودي قتل على خلفية قومية على ما يبدو".